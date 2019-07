Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Dammühlstraße, 17.7.19, 21.55 Uhr Ladendiebstahl, Haftbefehlsvollstreckung

Landau (ots)

Am 17.7.2019, gegen 21.55 Uhr, wurde ein 39-jähriger Mann in einem Landauer Supermarkt von einem Ladendetektiv beim Diebstahl einer Jogginghose und eines Kopfhörers im Wert von ca. 70EUR beobachtet. Der Detektiv erkannte im Ladendieb den Täter eines Playstationdiebstahls im Wert von 400EUR. Dieser Diebstahl ereignete sich bereits vor 4 Wochen. Der Täter flüchtete, nachdem er durch den Detektiv angesprochen wurde. Es kam zu einer Rangelei bei dem der Täter überwältigt und festgehalten werden konnte. Bei den weiteren Ermittlungen zur Person des Täters konnte ein bestehender Haftbefehl zur Strafvollstreckung vollzogen werden. Der Ladendieb wurde ohne das zuvor entwendete Diebesgut in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell