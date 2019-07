Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau: Dreister Wechseltrick - Geld gestohlen

Landau (ots)

Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 18.07.2019:

Ein bisher unbekannter Täter bat 75-jährigen Geschädigten an einem Parkscheinautomaten am Weißquartierplatz in Landau darum, ihm eine 1,- Euro Münze kleinere Münzen zu wechseln.

Kurze Zeit später bemerkte der Geschädigte beim Tanken, dass ihm insgesamt 125,- Euro aus seiner Geldbörse fehlten.

Den Täter konnte der Zeuge wie folgt beschreiben:

- ca. 40 Jahre alt - 1,70-1,75 m groß - Kräftige Statur mit kurzen, schwarzen Haaren - Südländische Aussehen - deutsche Sprache mit ausländischem Akzent.

Vom Weißquartierplatz ging der Täter in Richtung Sparkasse.

Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter Telefon: 06341-287-0 in Verbindung zu setzen.

