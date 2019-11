Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Einbruch in Einfamilienhaus verläuft erfolglos

Viersen (ots)

Wie der Polizei heute Mittag angezeigt wurde, brachen Unbekannte, zwischen dem 12.11.2019, 13.00 Uhr und dem 16.11.2019, 11.30 Uhr, in ein Haus auf der Heidestraße in Dülken ein. Da das Haus zurzeit nahezu leer steht mussten die Einbrecher ohne Beute wieder von dannen ziehen. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02161-3770. /sm (1378)

