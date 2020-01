Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf der Berliner Straße

Schwelm (ots)

Dienstag, gegen 14:00 Uhr, fuhr ein 74-jähriger in seinem Nissan auf der Hattinger Straße in Richtung Talstraße. An der Kreuzung wollte er bei Grünlich nach links auf die Berliner Straße abbiegen. Als er ein Martinshorn hörte, bremste er ab. Beim Wiederanfahren stieß er mit dem Mercedes einer 59-jährigen zusammen, die auf der Hattinger Straße in Richtung Autobahnkreuz fuhr. Durch den Zusammenstoß wurden die Fahrerin und ihr 68-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

