Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld- Unfall am Loh

Breckerfeld (ots)

Am Dienstagnachmittag fuhr ein 70-Jähriger mit seinem VW Golf auf der Kleveringhauser Straße. Im Kreuzungsbereich Loh hielt er ordnungsgemäß an dem dortigen Stoppschild an, übersah jedoch beim Anfahren den von rechts kommenden VW Touran einer 31-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt. Die 31-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kreuzung wurde für die Zeit der Unfallaufnahme kurzfristig gesperrt.

