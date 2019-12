Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Goxel, B525/ Radfahrerin schwer verletzt

Beim Überqueren der B525 in der Coesfelder Bauernschaft Goxel ist eine 88-jährige Radfahrerin aus Coesfeld am Dienstagmorgen (03.12.) gegen 10.45 Uhr schwer verletzt worden. Die Dame kam über die K54 aus Richtung Stevede und überquerte die B525 geradeaus, als ein 87-jähriger Autofahrer aus Gescher auf seinem Weg in Richtung Coesfeld das Fahrrad am Hinterrad touchierte. Mit einem Rettungshubschrauber kam die Seniorin in ein Spezialkrankenhaus. Sie trug keinen Fahrradhelm. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B525 zwischen der Borkener Straße und der K54 bis 13.50 Uhr gesperrt.

