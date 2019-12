Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden - Dorfbauerschaft; - Brand eines landwirtschaftlichen Nebengebäudes -

Coesfeld (ots)

Am 02.12.2019, um 18:00 Uhr, wurde der Brand eines landwirtschaftlichen Betriebes, im Bereich der Dorfbauerschaft, in Senden gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei brannte ein Nebengebäude des Betriebs in voller Ausdehnung. Durch Kräfte der Feuerwehr wurde die angrenzende Biogasanlage gekühlt und das Übergreifen von Flammen auf selbige sowie das Hauptgebäude verhindert. Menschen und Tiere wurden nicht verletzt. Im Bereich der Lüdinghauser Straße (K24) kam es kurzfristig zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell