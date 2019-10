POL-KA: (KA) Rheinstetten - Bombenfund bei Baggerarbeiten

Polizeipräsidium Karlsruhe

Im Rahmen von Baggerarbeiten wurde im Waldgebiet in der Nähe des Kutscherweges in Rheinstetten am Donnerstag gegen 14:35 Uhr eine 1000-kg Fliegerbombe aufgefunden. Beim Eintreffen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes stellte sich recht schnell heraus, dass diese nicht entschärft werden musste und demnach auch zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr von ihr ausging. Die Bombe wurde schließlich abtransportiert. Einschneidende Evakuierungsmaßnahmen waren nicht erforderlich.

