Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Markt

Werkzeuge von Bautstelle gestohlen

Coesfeld (ots)

Gleich mehrere Werkzeuge stahlen Einbrecher am vergangenen Wochenende aus einem Rohbau in Dülmen am Markt. Die Werkzeuge wurden über das Wochenden in einem Kellerraum verschlossen aufbewahrt. Im Zeitraum von Freitag (29.11.) 12 Uhr bis Montag kurz nach 6 Uhr hebelten die bislang unbekannten Täter die Tür zu den Räumlichkeiten auf und stahlen die Werkzeuge der Firmen Bosch und Makita. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

