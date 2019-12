Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße

Autofahrer berauscht unterwegs

Coesfeld (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel Polizisten am Samstag gegen 20.30 Uhr ein Autofahrer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise auf. Trotz einen Außentemperatur nahe des Gefrierpunktes waren am Auto die Scheiben runtergelassen. Der Fahrer, ein 21-jähriger Dülmener fuhr auffällig langsam und in Schlangenlinien. Bei der Kontrolle des Autofahrers ergaben sich schnell Hinweise auf einen Drogenkonsum. Diesen gab der Dülmener zu. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt bis zur vollständigen Ausnüchterung untersagt.

