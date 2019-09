Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Zur Gerichtsverhandlung nicht erschienen - Haftbefehl

Görlitz (ots)

Weil ein polnischer Angeklagter der Hauptverhandlung unentschuldigt fernblieb, fahndete das Amtsgericht Zittau mit einem Sitzungshaftbefehl nach dem in Bogatynia (Polen) lebenden Mann.

Der 32-Jährige konnte am Sonntag, den 22. September 2019 durch eine Streife des Bundespolizeireviers Görlitz in der Pomologischen Gartenstraße in Görlitz angehalten und kontrolliert werden. Die Überprüfung seiner Personalien ergab, dass gegen ihn der benannte Haftbefehl bestand. Er war als Angeklagter der Hauptverhandlung wegen Diebstahls unentschuldigt ferngeblieben. Der Mann wurde noch vor Ort festgenommen und später dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Görlitz vorgeführt.

