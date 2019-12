Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Auf dem Quellberg

Polizei sucht silbernen Mercedes

Coesfeld (ots)

Ausnahmsweise sucht die Polizei in Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht nach dem beschädigten Fahrzeug. Der silberne Mercedes mit einem Kennzeichen aus dem Kreis Recklinghausen, wurde am Freitag (29.11.) gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz des Realmarktes beschädigt. Der Unfallverursacher meldete sich bei der Polizei. Als diese den Unfall aufnehmen wollte, befand sich das beschädigte Auto nicht mehr auf dem Parkpaltz. Die Beschädigungen am Mercedes befinden sich im hinteren Bereich der Beifahrerseite. Der Nutzer des silbernen Mercedes, sowie weitere Zeugen, werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7390, zu melden.

