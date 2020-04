Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auto fährt gegen Hallenwand

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 01.04.20, gegen 19.10 Uhr, wurde ein Verkehrsunfall in der Brückenstraße in Hauingen gemeldet. Offensichtlich war ein BMW gegen die Wand der Sporthalle gefahren. Hierbei entstand erheblicher Sachschaden. Da das Auto weder zugelassen noch versichert war und der mutmaßliche 19-jährige Fahrer zudem keinen Führerschein besitzt, ermittelt nun das Polizeirevier Lörrach gegen ihn.

