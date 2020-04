POL-GOE: Herzlich Willkommen! - die Polizeidirektion Göttingen begrüßt 40 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Polizeidirektion Göttingen

In der Polizei Niedersachsen gibt es jährlich zwei Termine, die insbesondere mit Personalveränderungen im Zusammenhang stehen. Neben dem ersten Oktober werden in diesem Jahr auch zum ersten April Umsetzungen und Versetzungen des Personals in der niedersächsischen Landespolizei vorgenommen.

In der Polizeidirektion Göttingen konnten zum 1. April 2020 insgesamt 40 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begrüßt werden. Dazu zählen 19 Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte, die mit Ablauf des letzten Monats ihr Bachelorstudium erfolgreich beendet haben und nunmehr zur Polizeikommissarin oder zum Polizeikommissar ernannt worden sind. Die übrigen 21 Kolleginnen und Kollegen wurden aus der Zentralen Polizeidirektion Niedersachen sowie den Polizeidirektionen Braunschweig und Hannover wunschgemäß nach Göttingen versetzt.

Der Präsident der Polizeidirektion Göttingen, Uwe Lührig, freut sich über die neuen Kolleginnen und Kollegen und betont: "Besonders in der aktuellen Zeit rund um die Corona-Pandemie freue ich mich über die Verstärkung in unserer Direktion, um sich auch künftig in allen Arbeitsbereichen der Polizei gut aufstellen zu können. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden bereits in den Dienststellen erwartet und werden in den nächsten Tagen von ihren Vorgesetzten in ihre Aufgaben eingewiesen".

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie konnte eine offizielle Begrüßung, wie sie in den vergangenen Jahren stattgefunden hat, nicht durchgeführt werden. Der Präsident richtet abschließend noch begrüßende Worte an die Neuen: "Ich wünsche allen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Polizeidirektion Göttingen einen guten Start in ihren Dienststellen und viel Erfolg in der Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Außerdem beglückwünsche ich die 19 jüngst fertig ausgebildeten Polizistinnen und Polizisten zum bestandenen Studium und gratuliere zu der Ernennung zur Kommissarin und zum Kommissar".

