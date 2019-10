Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neidenstein/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Ein- oder Ausparken fremdes Auto beschädigt und vom Unfallort geflüchtet - Zeugen gesucht

Neidenstein/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie der Polizei erst später angezeigt wurde, kam es am vergangenen Freitag (11.10.) auf dem Parkplatz des SV Neidenstein im Seerain zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte ein bislang unbekannter Fahrer eines vermutlich blauen Autos zwischen 19.15 und 21.15 Uhr einen schwarzen Mercedes an der Beifahrerseite. An dem Mercedes entstand Sachschaden von über tausend Euro. Zum Unfallzeitpunkt fand auf dem Sportplatz ein Fußballturnier und im Clubhaus eine Festveranstaltung statt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 07263/5807 beim Polizeiposten Waibstadt oder außerhalb dessen Öffnungszeiten beim Polizeirevier Sinsheim, Telefon 07261/6900, zu melden.

