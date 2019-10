Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gegen parkenden Wagen gefahren und geflüchtet

Bocholt (ots)

Einen deutlich sichtbaren Schaden muss das Fahrzeug eines Unbekannten in der Nacht zum Mittwoch nach einem Unfall in Bocholt davongetragen haben. Gekommen war es dazu gegen 01.00 Uhr auf der Viktoriastraße: Der Verursacher war dort gegen einen parkenden Wagen gefahren. Die Wucht des Aufpralls drückte den beschädigten schwarzen Audi gegen einen Baum, der dadurch umknickte. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein - zurück blieben allerdings Teile seines eigenen Fahrzeugs: Dabei könnte es sich um einen silberfarbenen Kia Sorento, Baujahr 2002 bis 2010, gehandelt haben. Dieser müsste vorne rechts einen erheblichen Schaden aufweisen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

