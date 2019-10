Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Betrunken hinter dem Steuer

Gronau (ots)

Alkoholisiert hat ein Autofahrer am Dienstag seinen Wagen durch Gronau-Epe gesteuert. Polizeibeamte kontrollierten den 42-Jährigen, als er am späten Nachmittag die Gronauer Straße befuhr. Das Ergebnis des Atemalkoholtests ließ auf einen Blutalkoholwert von circa 1,5 Promille schließen. Seinen Führerschein musste der Mann den Polizeibeamten überlassen - und auf eine Fortsetzung seiner Fahrt verzichten. Stand dessen stand für ihn ein Termin mit einem Arzt an: Dieser entnahm ihm eine Blutprobe. Auf den Fahrer kommen jetzt die möglichen Konsequenzen einer Strafanzeige zu.

