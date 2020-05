Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Vreden (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte trieben in der Nacht zum Dienstag ihr Unwesen in der Vredener Innenstadt. Insgesamt wurden Reifen an fünf Fahrzeugen zerstochen. Auch der Bürgerbus der Stadt Vreden, der auf einem Firmengelände an der Karl-Benz-Straße stand, wurde beschädigt. Der oder die Täter schlugen zudem an der Breslauer Straße und der Mühlenstraße zu. Weitere Geschädigte oder Zeugen der Taten werden gebeten, sich mit der Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 in Verbindung zu setzen.

