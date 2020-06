Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Hoher Schaden nach Hausbrand in Bröderhausen

Hüllhorst (ots)

Offenbar durch einen technischen Defekt der Dunstabzugshaube ist am Mittwoch gegen 11.35 Uhr der Hausbrand in der Großenberkener Straße in Bröderhausen entstanden.

Das gaben die Ermittler der Mindener Polizei nach Begehung des Brandortes am Donnerstag zu Protokoll. Somit ist davon auszugehen, dass sich die Flammen rasant über einen Abluftkanal vom Erdgeschoss zum Dachstuhl hin ausbreiteten und so großen Schaden anrichteten. Ein Ehepaar (73, 67) konnte sich rechtzeitig aus der Erdgeschosswohnung retten. Ein weiterer Bewohner (45) befand sich zur Ereigniszeit nicht im Gebäude.

Mehrere Löschzüge der Feuerwehr bekämpften vor Ort den Brand. Trotzdessen wurden das Obergeschoss und der Dachstuhl des Hauses deutlich sichtbar in Mitleidenschaft gezogen und brannten völlig aus. Teile des Hauses stürzten zwischenzeitlich ein, das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Die Ermittler taxieren den Gesamtschaden auf mindestens 200.000 Euro. Während der Löscharbeiten blieb die Großenberkener Straße bis in die Nachmittagsstunden voll gesperrt.

