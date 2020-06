Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Medizinischer Notfall: Brenzlige Autofahrt eines 58-Jährigen endet glimpflich

Lübbecke (ots)

Weil es während der Autofahrt für einen 58-jährigen Mann zu einen medizinischen Notfall kam, ist es am Mittwochmorgen in Lübbecke zu brenzligen Situationen gekommen, bei denen zum Glück keine Unbeteiligten zu Schaden kamen.

Nachdem der Wagen des 58-Jährigen auf der Bohlenstraße in Höhe einer Tankstelle gegen einige auf dem Gehweg stehende Mülltonnen prallte und in Schlangenlinien auf der B 65 weiter in Richtung Gehlenbeck fuhr, gingen gegen 9.20 Uhr mehrere Notrufe bei der Polizei ein. Darunter auch der eines Taxifahrers, der von den Beamten gebeten wurde, dem Pkw zu folgen und den jeweiligen Standort durchzugeben. Warum es zu dieser auffälligen Fahrweise kam, war zunächst unbekannt.

Nach dem Unfall hielt der 58-Jährige sein Fahrzeug unvermittelt an einer Bäckerei an, wendete und fuhr zurück zur B 239. Hier bog der Mann in Richtung Espelkamp ab, um an der Kreuzung mit der Industriestraße nach rechts abzubiegen. Wenig später wendete der 58-Jährige erneut und fuhr zurück zur Bundesstraße. Hier konnte ihn eine Polizeistreife schließlich zum Anhalten bewegen. Als die Beamten die gesundheitlichen Probleme des Fahrers erkannten, forderten sie umgehend einen Notarzt sowie einen Rettungswagen an. Zudem verständigen die Polizisten die Angehörigen des 58-Jährigen. Den Führerschein des Mannes stellten sie sicher.

