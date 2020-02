Polizei Essen

POL-E: Essen: 35-jährige Fußgängerin nach Abbiegeunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45359 E.-Bedingrade: An der Frintroper Straße/Bergheimer Straße kam es gestern Abend (10. Februar) gegen 18:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, dabei wurde eine 35-jährige Fußgängerin schwer verletzt.

Die 35-Jährige wollte die Frintroper Straße an der Einmündung Bergheimer Straße in Richtung Roßstraße überqueren, während die 46 Jahre alte Fahrerin eines weißen Audis von der Bergheimer Straße kommend nach links in die Frintroper Straße abbog. Die 46-jährige Audifahrerin übersah vermutlich die Fußgängerin und kollidierte mit ihr. Die 35-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden./ SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell