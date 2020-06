Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrüche in Tankstelle und Kiosk

Bad Oeynhausen (ots)

Am Dienstag wurden der Polizei Einbrüche in eine Tankstelle sowie ein versuchter Einbruch in ein Kiosk gemeldet.

Dazu suchten die Unbekannten zwischen Montag, 21 Uhr und Dienstag, 6 Uhr die Shell-Tankstelle in der Tankstelle auf und brachen über eine rückwärtige Tür ins Gebäude ein. Dort entwendete man nach ersten Erkenntnissen mehrere Zigaretten-Stangen.

Außerdem versuchten Kriminelle am Dienstagabend gegen 23 Uhr in den "Kiosk am Park" in der Herforder Straße einzusteigen. Dazu machte man sich im Hinterhof an einer Jalousie zu schaffen und schlug eine Scheibe ein. Ohne dass die Täter ins Gebäude eingedrungen waren, flüchteten sie von Ort und Stelle.

Täterhinweise oder Beobachtungen von verdächtigen Handlungen rund um die beiden Tatorte bitte an die Ermittler unter (0571) 88660.

