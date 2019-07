Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Kehl-Auenheim - Diebstahl von Außenbordmotor

Göppingen (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Donnerstag, 18.07.2019, den Außenbordmotor eines kurz vor der Mündung der Kinzig in den Rhein liegenden Sportbootes. Der Diebstahl dürfte in der Zeit zwischen 23:00 Uhr und 04:00 Uhr stattgefunden haben. Die Wasserschutzpolizei Kehl hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Bereich des Kinzigdamms verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, um Hinweise unter 07851-944920.

