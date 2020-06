Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kollision mit Postbulli: 70-Jähriger leicht verletzt

Rahden (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 70-jähriger Autofahrer bei der Kollision mit einem Postbulli am Dienstag in Preußisch Ströhen. Der Mann war gegen 12.40 Uhr mit seinem VW auf der Straße "Am Speukenbusch" in Richtung der Pr.-Ströher-Alle unterwegs, als die 53-jährige Fahrerin des Postautos von einem Grundstück nach links auf die Fahrbahn abbiegen wollte.

Um die bei dem Zusammenprall erlittenen Verletzungen des 70-Jährigen kümmerte sich die Besatzung eines Rettungswagens. Die 53-Jährige blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

