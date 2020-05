Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Motorroller von Pkw erfasst: 15-Jährige schwer verletzt - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 11. Mai, gegen 19.15 Uhr in Mülfort auf der Giesenkirchener Straße ist eine 15-jährige Motorroller-Fahrerin aus Mönchengladbach schwer verletzt worden. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Mönchengladbach war mit einem VW Golf, in gleicher Richtung wie die 15-Jährige mit dem Motorroller fahrend, auf der Giesenkirchener Straße unterwegs, als der Pkw mit der Front gegen das Heck des Rollers stieß. Die Motorroller-Fahrerin stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Motorroller geriet in Brand: Totalschaden. Auch an der Fahrbahn entstanden Schäden, ebenfalls am VW Golf.

Die Polizei Mönchengladbach sucht zur Klärung des Unfallhergangs dringend Zeugen. Sie sollten sich unter der Rufnummer 02161-290 melden. (ds)

