Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern: Mehrere Fahrräder entwendeten Einbrecher in der Nacht zum Dienstag aus einem Geschäft an der Hachener Straße. Zwischen 18.10 Uhr und 19.10 Uhr schlugen die Täter ein Fenster ein. Anschließend entwendeten sie acht Fahrräder und Bargeld. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung.

Sundern: In der Nacht zum 09. November schlug ein Hund gegen 02.30 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Straße "Im Westerfeld" an. Bei der Nachschau in der Nacht fanden die Anwohner jedoch keine Auffälligkeiten. Erst beim Putzen der Fenster, am 12. November, fanden die Bewohner Aufbruchspuren. Vermutlich hatte der Hund die Täter vertrieben, so dass sie nicht ins Haus einbrechen konnten. Hinweise nimmt die Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 entgegen.

