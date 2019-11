Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall beim Fahren aus der Garage (Sun)

Sundern (ots)

Mit schweren Verletzungen musste am Montag ein 43-jähriger Autofahrer mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Der Mann aus Polen war mit seinem Arm in der Aufhängung eines Garagentores stecken geblieben. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann gegen 15. 30 Uhr rückwärts aus einer Garage auf der Straße "In der Ennest" gefahren. Während der Fahrt betätigte der den Schalter der elektronischen Garagen. Hierbei blieb er mit seinem Arm im Gestänge der Aufhängung stecken und aus dem rollenden Auto gezogen. Das Auto rollte anschließend etwa 40 Meter weiter die Straße bergab und beschädigte hierbei einen geparkten Pkw. Trotz seiner schweren Verletzungen eilte der Mann hinter dem Auto her und konnte es stoppen. Anschließend fuhr er zur Garage zurück. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell