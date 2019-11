Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Feuerwehrmann beleidigt (Sun)

Sundern (ots)

Bei der Absicherung des Martinszugs wurde am Sonntag ein Feuerwehrmann von einem Autofahrer beleidigt. Der 29-jährige Feuerwehrmann stand im Bereich der Bergstraße, als ein grauer VW Touareg langsam auf den Feuerwehrmann zufuhr. Hierbei kam es zu einem leichten Kontakt zwischen dem Auto und dem Feuerwehrmann. Dieser wurde jedoch nicht verletzt. Der Autofahrer forderte, dass der Wehrangehörige aus dem Weg geht. Dieser bat um Geduld, da die Straße wegen des Martinszugs gesperrt sei. Daraufhin beleidigte der Fahrer den Feuerwehrmann. Anschließend stiegen eine Frau und ein Kind aus dem Auto und gingen zu Fuß weiter. Am nächsten Tag wurde der Sachverhalt der Polizei gemeldet. Diese hat die Ermittlungen gegen den Autofahrer eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sundern, unter der 0 29 33 / 90 200, in Verbindung zu setzen.

