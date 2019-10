Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Erneut versuchter Enkeltrickbetrug

Brüel (ots)

Nachdem in der vergangenen Woche Enkeltrickbetrüger in der Region Hagenow mehrfach versuchten, lebensältere Menschen um ihr Bargeld zu prellen, kam es am heutigen Dienstag zu einem ähnlichen Vorfall in Brüel. Ein unbekannter Anrufer wollte mit dieser Masche eine 79-jährige Frau um 17.000 Euro betrügen. Der vermeintliche Enkel, der am Telefon mehrfach Bargeld und Schmuck forderte, benötigte das Geld angeblich für den Kauf eines Autos. Das Opfer gab vor kein Bargeld zu haben, worauf der Anrufer das Telefonat beendete. Die 79-Jährige informierte daraufhin die Polizei. Wie sich bei den ersten Ermittlungen herausstellte, schien sich der Anrufer recht gut in den Familienverhältnissen des Opfers auszukennen. Aufgrund dieser Tatsache rät die Polizei zur besonderen Vorsicht. Ein Rückruf bei den leiblichen Angehörigen kann hier Aufklärung bringen. Zudem weist die Polizei erneut darauf hin, dass Fremden niemals Bargeld ausgehändigt werden soll.

