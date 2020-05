Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mädchen mit Fahrzeug touchiert: Polizei bittet um Hinweise

Mönchengladbach (ots)

Nach einem Vorfall in Beckrath im Bereich der Straßen Am Tömp / Im Buscher Feld bittet die Polizei Mönchengladbach um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein 61-jähriger Autofahrer hatte sich am Montag, 11. Mai, telefonisch bei der Polizei gemeldet: Gegen 17.30 Uhr habe er an diesem Tag mit seinem Fahrzeug vom Typ Peugeot Expert die Straße Am Tömp in Fahrtrichtung Im Buscher Feld befahren. Dort sollen unvermittelt zwei Mädchen, etwa drei bis vier Jahre alt, mit Tretrollern auf die Fahrbahn gefahren sein. Er sei ausgewichen, habe jedoch erkennen können, dass er eines der Mädchen mit dem Heck seines Wagens touchiert habe, berichtete der Autofahrer. Beide Mädchen sollen sich anschließend umgehend von dieser Örtlichkeit entfernt haben, sodass eine persönliche Kontaktaufnahme nicht habe erfolgen können.

Zur Klärung des Sachverhaltes bittet die Polizei Mönchengladbach um Hinweise unter der Rufnummer 02161-290. Es geht einerseits um Hinweise auf die beiden Mädchen, andererseits um Aussagen möglicher Zeugen. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell