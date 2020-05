Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 16-Jähriger fährt Freundin nach Hause - mit dem Auto!

Mönchengladbach (ots)

Auch, wenn die Motivation sicher "ganz Gentleman" war, ließ die Umsetzung leider sehr zu wünschen übrig: Damit eine Freundin gut nach Hause kommt, setzte sich ein 16-Jähriger mitsamt seinen Kumpels in der Nacht zu Freitag in einen Audi Q3 und fuhr los. Polizisten hielten das Auto an.

Ihnen fiel der "schleichende" Pkw um 3.35 Uhr auf der Waldnieler Straße auf. Sie hielten ihn zwecks Kontrolle an und stellten darin entgegen ihren Erwartungen ausschließlich 16-Jährige fest. Es stellte sich heraus, dass sich die Freunde bei einem der vieren in Eicken getroffen hatten und dann nachts überlegten, wie das Mädchen der Gruppe nun sicher nach Hause käme. Sie beschlossen, dass die Lösung im Familienauto läge. Der spätere Fahrer traute sich das zu und so zog man gemeinsam los gen Stadtteil Schmölderpark.

Selbstverständlich endete die Fahrt mit der polizeilichen Kontrolle und alle vier kamen sicher zu Hause an: Abgeholt von ihren jeweiligen Erziehungsberechtigten.

Polizisten fertigten eine entsprechende Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den 16-jährigen Fahrer und wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Halter des Q3.

Am Ende stehen dann wohl vor allem die Worte "gut, dass nichts Schlimmeres passiert ist". Die Polizei warnt ausdrücklich vor Nachahmung. (cw)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell