POL-MG: Mehrere Diebstähle in einem Neubaugebiet

Mönchengladbach (ots)

In einem Neubaugebiet in Rheindahlen an der Thomas-Merkelbach-Straße haben unbekannte Täter an mindestens drei Objekten Diebstähle begangen, vermutlich im Zeitraum zwischen Freitag, 8. Mai, 22 Uhr, und Samstag, 9. Mai, 6.30 Uhr.

Die Täter drangen in Rohbauten ein oder brachen Container auf. Zur Beute gehörten Werkzeugmaschinen, Kabel und einige Schokoriegel.

Hinweise, die auf die Spur der Täter führen könnten, sollten an die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 erfolgen. (ds)

