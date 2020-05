Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstahl aus Wohnung: Tatort ausbaldowert?

Mönchengladbach (ots)

Ein Diebstahl aus einer Wohnung ist der Polizei Mönchengladbach am Sonntag, 10. Mai, angezeigt worden. Tatort war ein Einfamilienhaus in Lürrip an der Neusser Straße.

Vermutlich gelangte der unbekannte Täter oder die unbekannte Täterin bereits am Samstag, 9. Mai, zwischen 15 und 16 Uhr durch ein unverschlossenes Gartentor auf das Grundstück und anschließend durch eine offene Terrassentür in die Wohnung. Der Täter entwendete ein Portemonnaie mit Ausweispapieren und Geldkarten sowie ein Mobiltelefon.

Der Diebstahl wurde erst am Sonntag gegen 8 Uhr bemerkt. Bereits am Samstag nach 16 Uhr wurde die erste von mehreren Abbuchungen von einem Konto der Betroffenen vorgenommen, ehe die Karten am Sonntagmorgen gesperrt wurden.

Möglicherweise wurde der Tatort ausbaldowert: Dem Bewohner des Hauses war am vergangenen Donnerstag, 7. Mai, gegen 17 Uhr eine verdächtige Person vor dem in zweiter Reihe liegenden Haus aufgefallen. Die Frau habe gesagt, sie gehe nur spazieren, dies sei ihm aber komisch vorgekommen. Die Beschreibung der Frau: vom Alter her Ende 50 / Anfang 60, osteuropäisches Erscheinungsbild, ausländischer Akzent, anthrazit gekleidet, unter anderem mit einem "platt gedrückten" Stoffhut.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

