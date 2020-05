Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Aufmerksame Polizistin in der Freizeit sorgt für Klärung eines Autodiebstahles

Mönchengladbach (ots)

Eine Polizistin in Freizeit informierte am Freitagabend ihre Kollegen, da ihr zwei Personen und Fahrzeuge im Gewerbegebiet Wickrath verdächtig erschienen. Am Ende stellten Polizisten ein gestohlenes Auto und gestohlene Kennzeichen sicher.

Die beiden Männer waren ihr gegen 21 Uhr auf der Daimler Straße aufgefallen. Sie führten einen Renault Twingo und einen VW Bully mit. Bei der Überprüfung der Kennzeichen des Renault stellte sich heraus, dass sie auf ein anderes Fahrzeug zugelassen worden und als gestohlen zur Fahndung ausgeschrieben waren.

Zivilfahnder überprüften die Männer (40 und 46 Jahre alte Mönchengladbacher) und die Fahrzeuge. Wie sich herausstellte, waren nicht nur die Kennzeichen gestohlen. Auch der Renault Twingo wurde Anfang 2019 als gestohlen gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben. Die Polizisten stellten Auto und Kennzeichen sicher.

Darüber hinaus verfügte der 40-jährige Fahrer des Renault nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Gegen ihn fertigten die Polizisten eine umfangreiche Strafanzeige wegen Diebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch, Straftaten nach dem Pflichtversicherungsgesetz und dem Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie Urkundenfälschung. (cw)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell