Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Pedelec-Fahrerin prallt gegen geöffnete Autotür

Mönchengladbach (ots)

Eine 65-jährige Pedelec-Fahrerin aus Mönchengladbach hat sich am Freitag, 8. Mai, gegen 10.50 Uhr bei einem Unfall in Holt schwere Verletzungen zugezogen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Feststellungen hatte eine 47-jährige Pkw-Fahrerin aus Mönchengladbach mit ihrem Pkw vom Typ Opel Corsa die Straße Hehnerholt befahren. Sie stellte ihr Fahrzeug in einer Parkbucht ab und öffnete die Fahrertür. Dann kam es zum Zusammenstoß: Die Pedelec-Fahrerin prallte mit dem Zweirad gegen die geöffnete Autotür. (ds)

