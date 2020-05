Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte Täter machen sich an Autos zu schaffen

Mönchengladbach (ots)

Mehrere Diebstähle aus Kraftfahrzeugen verzeichnete die Polizei Mönchengladbach in den letzten Tagen.

Aus einem Firmenfahrzeug haben unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Freitag, 8. Mai, 18.30 Uhr, und Samstag, 9., Mai, 11 Uhr, auf einem Parkplatz in Odenkirchen an der Karlstraße mehrere Werkzeugmaschinen entwendet. Sie hatten zuvor die Scheibe der Kofferraumtür eingeschlagen.

Eine Geldbörse war die Beute von Dieben, die sich zwischen Samstag, 9. Mai, 20 Uhr, und Sonntag, 10. Mai, 11 Uhr, an einem Pkw in Eicken an der Martinstraße zu schaffen gemacht haben.

Auf ein Navigationsgerät aus einem Pkw hatten es unbekannte Täter zwischen Mittwoch, 6. Mai, 20 Uhr, und Donnerstag, 7. Mai, 19 Uhr, in Hardterbroich-Pesch an der Teupesstraße abgesehen.

Eine Radkappe war die Beute eines unbekannten Täters im Zeitraum zwischen Donnerstag, 7. Mai, 20 Uhr, und Freitag, 8. Mai, 8.15 Uhr, in Giesenkirchen an der Brüderstraße, nachdem er zuvor den vorderen rechten Reifen eines Pkw zerstochen hatte.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

