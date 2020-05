Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kiosk, Tankstelle, Büro und Vereinsheim Ziel von Einbrechern

Mönchengladbach (ots)

Ein Kiosk, eine Tankstelle, ein Büro und ein Vereinsheim waren am vergangenen Wochenende das Ziel von Einbrechern, die aber nur in einem Fall Beute machten.

An der Straße Morr in Schrievers wurden in der Nacht zum Samstag, 9. Mai, gegen 4.30 Uhr zwei Unbekannte in der Nähe eines Kiosks beobachtet. Die Täter hatten die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen. Eine der beiden Personen - circa 1,85 Meter groß, bekleidet mit einer weißen Jacke mit Kapuze - kam mit Tüten aus dem Gebäude. Auf dem Parkplatz verlor dieser Täter eine Tüte mit Tabak.

Am Landwehrweg in Schrievers wurde ein versuchter Einbruch in ein Vereinsheim verzeichnet. An Türen wurden Hebelspuren entdeckt, aus dem Vereinsheim wurde aber nichts entwendet. Die Tat muss irgendwann im Zeitraum zwischen Samstag, 9. Mai, 21 Uhr, und Sonntag, 10. Mai, 14 Uhr, begangen worden sein.

An der Speicker Straße in Gladbach wurde in der Nacht zum Samstag, 9.Mai, gegen 4 Uhr eine offenstehende Tür am Hintereingang bemerkt. Eine Tür zum zweiten Obergeschoss war aufgehebelt. Bei der Tatortbegehung ergaben sich aber keinerlei Hinweise auf durchsuchte Räume oder fehlende Gegenstände.

An der Kölner Straße in Odenkirchen haben unbekannte Täter zwischen Freitag, 8. Mai, 22 Uhr, und Samstag, 9. Mai, 6.10 Uhr, versucht, mit einem Gullydeckel die Glasscheibe der Eingangstür einzuwerfen. Die Scheibe war zwar gesprungen, jedoch nicht komplett zerstört. So konnten sich die Täter keinen Zutritt verschaffen.

Für all diese Fälle gilt: Verdächtige Beobachtungen sollten der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 gemeldet werden. (ds)

