Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seebach - Motorradfahrerin nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Seebach (ots)

Am Sonntagnachmittag, 15:15 Uhr, überholte eine Motorradfahrerin auf der B 500, vom Ruhestein in Richtung Seibelseckle, mehrere Autos. Beim Einscheren kam die Motorradfahrerin (Fahranfängerin) vermutlich aufgrund Unsicherheit nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte gegen die Leitplanke. Hierbei wurde die Motorradfahrerin schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An dem Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von 8000 Euro. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme musste die B 500 bis 17:40 Uhr voll gesperrt werden.

/Him

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell