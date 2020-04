Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 83-jährige Nienburgerin wird Opfer eines Gewinnspielversprechens

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Letzte Woche kam es in Nienburg zu einem vollendeten Betrug zum Nachteil einer 83-jährigen Nienburgerin. Diese wurde telefonisch unter dem Vorwand kontaktiert, dass ihr Partner eine 5-stellige Gewinnsumme in einem Gewinnspiel erzielt habe. Um die Auszahlung zu erhalten, müsste aber zunächst ein Geldbetrag von ca. 1000EUR in Form von Gutschein-Karten erworben und die darauf befindlichen Codes an die veranstaltende Lotterie als "Bearbeitungsgebühr" übermittelt werden. Nachdem dieser Aufforderung nachgekommen wurde, bestand erneut Kontakt von den Betrügern zu der Dame. Zu ihrer Überraschung wurde ein Verfahrensfehler seitens der Lotterie behauptet, und die zunächst angekündigte Gewinnsumme nachträglich nahezu verdreifacht. Diese nunmehr deutlich höhere Gewinnsumme wurde aber wieder an eine Bedingung geknüpft, nämlich einen mittleren vierstelligen Betrag zu überweisen, um die Auszahlung erhalten zu können.

Die Polizei bittet die Mitbürgerinnen und Mitbürger darum, auf derartige Gewinnspielversprechen, die vor der Auszahlung eine finanzielle Gegenleistung einfordern, nicht zu reagieren, sondern sich an die örtliche Polizeidienststelle zu wenden.

Folgende Hinweise können Ihnen dabei helfen, diese Betrugsmasche zu erkennen und sich vor finanziellen Schäden zu schützen:

Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900..., 0180..., 0137...).

Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

Fragen Sie die Anrufenden nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren Sie sich die Antworten.

Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück.

(Quelle: Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes.)

Weitere Informationen über diese Betrugsstraftat und zu anderen polizeilichen Präventionsthemen finden Sie auch im Internet unter:

https://www.polizei-beratung.de!

