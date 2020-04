Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Im Lebensmittelmarkt Alkohol und Pflegeartikel entwendet

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Zu einem Ladendiebstahl ist es am 21.04.2020 gegen 16:15 Uhr in der Verdener Landstraße in Nienburg gekommen. Ein Pärchen im Alter von 19- bzw. 14 Jahren aus Drakenburg und Hämelhausen verstaute in einem mitgeführten Rucksack u.a. Spirituosen, Pflege- und Verhütungsartikel. Anschließend passierten sie den Kassenbereich und bezahlten lediglich andere auf das Kassenband gelegte Artikel. Ein Detektiv hatte den Vorgang jedoch beobachtet, sprach die beiden an und begleitete sie in das Büro. Dort konnten sie sich allerdings nicht ausweisen. Der Minderjährige führte in seiner Hosentasche zusätzlich noch ein Taschenmesser mit sich, was bei der Strafzumessung erschwerend hinzukommen könnte. Die kontaktierte Polizei verbrachte beide Personen zur Dienststelle und überprüfte die angegebenen Identitäten. Der Minderjährige wurde später an seine Mutter übergeben, die Heranwachsende durfte das Polizeidienstgebäude später selbstständig verlassen. Die zuvor entwendeten Waren verblieben im Geschäft.

