Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Widerrechtlich Müll entsorgt

Nienburg (ots)

LIEBENAU (jah) - In der Zeit vom 19.04.2020 19 Uhr bis 21:30 Uhr haben unbekannte Täter beim Kleingartenverein an der Stolzeanuer Straße in Liebenau Müll entsorgt. Die Vorsitzende des Vereins musste drei illegal auf dem Parkplatz abgelegte Winterreifen, einen Eimer mit Grundierung sowie ein Waschbecken samt separater Ablage feststellen und informierte die Polizei. Da sich in verschiedenen Bereichen des Landkreises ähnliche Sachverhalte zugetragen haben, appelliert die Polizei eindringlich an die Bürger, solche "Hinterlassenschaften" zu unterlassen. Sie stellen ordnungswidriges Handeln dar und können, je nach abgelegtem Material, sogar Straftaten nach sich ziehen. Deswegen: Weder überfüllte Glascontainer noch öffentliche Parkplätze oder gar abgeschiedene Waldwege sollen als Müllablageort dienen! Auch die momentane Corona-Situation mit geänderten oder reduzierten Öffnungszeiten regulärer Annahmestellen rechtfertigt ein solches Verhalten nicht. Im oben geschilderten Fall kümmerte sich dankenswerterweise der Kleingartenverein um die ordnungsgemäße Entsorgung.

