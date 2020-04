Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Alkoholisierter Senior büßt Führerschein ein

Hilgermissen (ots)

(opp) Am Montag, den 20.04.2020, gegen 18:30 Uhr, wurde den Polizeibeamten des Hoyaer Einsatz und Streifendienstes durch Zeugen mitgeteilt, dass ein 80jähriger Bewohner der Gemeinde Hilgermissen mit seinem Pkw Mercedes im alkoholisierten Zustand mit seinem Fahrzeug öffentliche Straßen befahren würde. Der Fahrzeugführer konnte kurze Zeit später durch die Polizeibeamten an der Halteranschrift angetroffen und entsprechend befragt werden. Ein Alkotest vor Ort ergab ein Ergebnis von über 1,1 Promille, so dass der 80jährige sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten muss. Weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt sowie das Führen von Kraftfahrzeugen bis auf weiteres untersagt. Im Anschluss der Blutentnahme im Nienburger Krankenhaus wurde der Hilgermisser nach Hause verbracht.

