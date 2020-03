POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 28. Februar 2020, in der Zeit zwischen 17.00 und 17.45 Uhr, wurde ein Pkw VW Polo in Garrel auf dem Parkplatz am Busbahnhof in der Schulstraße abgestellt. In dem Zeitraum wurde das Fahrzeug durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg, Telefonnummer 04471 / 18600, zu melden.

Essen (Oldenburg) - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, 29. Februar 2020, gegen 19.40 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Quakenbrücker mit einem Kleinkraftrad die Ahauser Straße in Essen (Oldenburg). Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,11 %o. Weiterhin ist der Beschuldigte nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Blutprobe wurde entnommen und Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet.

Cappeln - Brand eines Einfamilienhauses

Am Sonntag, 01. März 2020, gegen 01.00 Uhr, gerät ein mit Reetdach gedecktes Fachwerkhaus in Cappeln, Bokeler Straße, aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Das Anwesen brannte komplett nieder. Drei Bewohner (3 (w), 29 (m) und 33 (w) Jahre) wurden mit Rauchgasintoxikation leichtverletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt. Der Einsatz der Feuerwehr dauert derzeit noch an. Dazu ist der Bereich weiträumig abgesperrt. Insgesamt waren ca. 100 Einsatzkräfte aus den umliegenden Feuerwehren und des DRK eingesetzt.

Während des Einsatzes kam es zu einem Zwischenfall mit einem betrunkenen Fahrzeugführer. Gegen 03.00 Uhr näherte sich ein 19-jähriger Cappelner mit seinem Leichtkraftrad der Polizeiabsperrung in der Bokeler Straße / Magdeburger Straße zu. Sein Kennzeichenschild hatte er zuvor unkenntlich gemacht. In einiger Entfernung zu den Beamten hielt er an, schaltete das Licht aus und ließ den Hinterreifen (sog. "Burnouts") durchdrehen. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer mit rasanter Geschwindigkeit. Durch eine weitere Funkstreifenwagenbesatzung konnte das Leichtkraftrad im Ortskern Cappeln festgestellt werden. Der Fahrzeugführer versuchte sich mit überhöhter Geschwindigkeit einer Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Im Bereich der Straße "Am Rickels" konnte der Fahrer dann durch die eingesetzten Beamten gestellt werden. Es wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,03 %o. Es wurde eine Blutprobe entnommen und Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Kennzeichenmissbrauch eingeleitet.

