Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg /Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 28.02./29.02.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Freitag, 28.02.2020 gegen 13:15 Uhr kam es in Essen (Oldenburg) im Einmündungsbereich Borger Straße / Bunner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger PKW-Fahrer aus Essen bog aus der Borger Straße kommend auf die Bunner Straße ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit der bevorrechtigten 54-jährigen PKW-Fahrerin aus Quakenbrück, welche hierdurch leicht verletzt wurde. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 7000 Euro.

Cloppenburg OT Stapelfeld - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen Am Freitag, 28.02.2020 gegen 13:10 Uhr kam es in Cloppenburg auf der Osnabrücker Straße zu einem Auffahrunfall. Eine 40-jährige Cloppenburgerin wollte nach links auf die Stapelfelder Kirchstraße abbiegen und musste verkehrsbedingt warten. Ein 28-jähriger aus Essen (Oldenburg) erkannte dies zu spät und fuhr auf. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Freitag, 28.02.2020 gegen 14:00 Uhr kam es in Garrel im Einmündungsbereich Hauptstraße/Petersfelder Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 9- jährige Fahrradfahrerin aus Garrel befuhr den Geh- und Radweg der Hauptstraße in Richtung Nikolausdorf. Ein 28-jähriger Garreler befuhr die Hauptstraße in gleicher Richtung und bog nach links in die Petersfelder Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß, bei dem die Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entsteht leichter Sachschaden.

Cloppenburg, OT Stapelfeld - Verkehrsunfallflucht Am Freitag, 28.02.2020 gegen 15:40 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Cloppenburg von der B68 nach links auf die B213 und beschädigte beim Abbiegen ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug in Richtung Löningen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich unter 0447118600 mit der Polizei in Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Lastrup, OT Hemmelte - Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer Am Freitag, 28.02.2020 gegen 15:45 Uhr befuhr ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Löningen die Bahnhofstraße in Hemmelte und verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 2000 Euro.

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss Am Freitag, 28.02.2020 gegen 21:40 Uhr befuhr eine 22-jährige Cloppenburgerin die Friedrich-Pieper-Straße in Cloppenburg, obwohl sie unter dem Einfluss von Alkohol stand. Es wurde eine Atemalkoholkonzentration von 0,90 Promille festgestellt. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Freitag, 28.02.2020 gegen 22:30 Uhr wird in Cloppenburg, Vahrener Damm, ein PKW durch Polizeibeamte kontrolliert. Es wird festgestellt, dass der 39 jährige Fahrzeugführer aus Rastede nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die 45-jährige Fahrzeughalterin, ebenfalls aus Rastede, befand sich auf dem Beifahrersitz und ließ die Fahrt zu.

Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt.

