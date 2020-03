Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne (Parkplatz Lohneum) - Verkehrsunfall mit Flucht Am Samstag, 29.02.2020, gg. 11:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Lohneums zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher hatte beim Rückwärts-Einparken den Pkw des Geschädigten touchiert und hierbei einen Schaden von etwa 1000 Euro verursacht. Im Anschluss daran entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Ein Zeuge konnte den Vorfall beobachten. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen BMW 1er in silber, mit dem Teil-Kennzeichen VEC - TF ???, gehandelt haben. Der Fahrzeug-Führer soll männlich, ca. 18-20 Jahre alt gewesen sein. Er hatte blondes Haar und einen Bart. Da das vollständige Kennzeichen nicht bekannt ist, bittet die Polizei Lohne nun darum, dass sich Zeugen oder der Unfallverursacher selbst unter 04442-93160 melden.

Vechta - Verkehrsunfallflucht Am Samstag, 29.02.2020, gg. 22:45 Uhr, kam es nach dem Basketballspiel auf der Pariser Straße zu einem Verkehrsunfall. Die 47-jährige Fahrzeugführerin aus Lohne befuhr mit ihrem Pkw, Mercedes, die Pariser Straße, 49377 Vechta, in Richtung Stukenborg. Während die Lohnerin verkehrsbedingt in einer Fahrzeugreihe wartete, überholte sie von rechts ein Fahrradfahrer. Dieser verlor in Höhe des Pkw der Lohnerin sein Gleichgewicht und es kam zu Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und dem Pkw. Am Fahrzeug der Lohnerin entstand ein Schaden in Höhe von circa 500,00 Euro. Der Radfahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechta (04441-9430) zu melden.

Lohne - Gefährliche Körperverletzung Am 01.03.2020, gegen 01:10 Uhr, kam es in der Dinklager Straße, 49393 Lohne, zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil einer 34- jährigen Frau aus Badbergen und einem 41- jährigen aus Bramsche. Nach vorangegangen Streitigkeiten schlug ein bislang unbekannter Mann der 34-jährigen aus Badbergen ins Gesicht und biss ihr in den Finger. Anschließend schlug und trat der Unbekannte mit dem Fuß, auf den bereits am Boden liegenden, 41-jährigen Bramscher ein. Sowohl die 34- jährige Frau, als auch der 41- jährige Mann, wurde bei der Tat verletzt. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Lohne (04442-93160) zu melden.

Damme - Trunkenheit im Verkehr Am 29.02.20, gg. 17.15 Uhr, befuhr ein 32jähriger Dammer mit seinem Pkw die Lilienthaler Straße in Damme, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein einbehalten. Auf den Dammer wartet jetzt ein Strafverfahren.

Damme - Trunkenheit im Verkehr Am 01.03.20, gg. 03.48 Uhr, befuhr ein 33jähriger Dammer den Westring in Damme. Bei der Kontrolle wurde eine starke Alkoholbeeinflussung festgestellt. Dem Dammer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde ebenfalls eingeleitet.

