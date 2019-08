Polizei Dortmund

POL-DO: An mehreren Autos die Spiegel abgetreten - Polizei stellt Tatverdächtige

Dortmund (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch (14. August) auf mehrere Sachbeschädigungen an Autos in Lünen aufmerksam gemacht. Im Rahmen der Fahndung stellten die Beamten tatverdächtige junge Männer.

Der Notruf ging gegen 4.30 Uhr bei der Polizei ein. Verdächtige Geräusche in der Straße An der Steinhalde hatten die Zeugin auf den Plan gerufen. Diese hatte beobachtet, wie zwei Jugendliche an mehreren Autos die Spiegel abtraten. Bislang sind der Polizei acht betroffene Pkw bekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Laut Zeugenangaben flüchteten die Täter in Richtung Adolf-Damaschke-Straße.

Und genau in diesem Bereich - Ecke Adolf-Damaschke-Straße/Karl-Kiehm-Weg - trafen die Beamten auch auf vier junge Männer, die sich offenbar vor ihnen zu verstecken versuchten. Auf zwei von ihnen passte zudem die Beschreibung der Zeugin. Mit den Sachbeschädigungen wollten die Lüner (17, 18, 18 und 19) alle nichts zu tun gehabt haben. Ob dies stimmt, werden nun die weiteren Ermittlungen ergeben.

Das Quartett wurde nach Personalienfeststellung vor Ort entlassen.

