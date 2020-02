Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: (Versuchte) Pkw-Aufbrüche

Zweibrücken (ots)

An drei Örtlichkeiten im Stadtgebiet kam es in den zurückliegenden Tagen zu Pkw-Aufbrüchen, die aufgrund der Ausführung möglicherweise in einem Zusammenhang stehen könnten:

Zeit: 15.02.2020, 17:00 Uhr - 16.02.2020, 07:50 Uhr Ort: Zweibrücken, Vogelgesangstraße 7 SV: Ein bislang unbekannter Täter schlug an einem weißen Range Rover, der in Höhe des Hauptfriedhofs geparkt war, die hintere linke Scheibe mit einem unbekannten Gegenstand ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet. Auslöser der Tat könnten offen im Pkw zurückgelassene Gegenstände (Tasche, Jacke) gewesen sein. Möglicherweise wurde der Täter bei Tatausführung gestört, so dass es nicht zum Diebstahl kam. Sachschaden: ca. 300 EUR

Zeit: 15.02.2020, 20:00 Uhr - 16.02.2020, 10:45 Uhr Ort: Zweibrücken, Ixheimer Straße 119 SV: Ein bislang unbekannter Täter schlug an einem grauen Audi A3, der auf einem freien Platz hinter dem Mehrfamilienhaus geparkt war, die Scheibe der Beifahrertür mit einem unbekannten Gegenstand ein. Das im Fahrzeuginnern befindliche Navigationsgerät wurde nicht entwendet. Das Fahrzeug wurde nach dem Einschlagen der Scheibe offenbar nicht geöffnet, möglicherweise wurde der Täter bei Tatausführung gestört. Sachschaden: ca. 300 EUR.

Zeit: 15.02.2020, 21:00 Uhr - 16.02.2020, 09:30 Uhr Ort: Zweibrücken, Obere Himmelbergstraße 137 SV: Ein bislang unbekannter Täter schlug an einem geparkten weißen Mercedes GLA die Scheibe der Beifahrertür mit einem unbekannten Gegenstand ein und entwendete aus dem Wagen eine auf dem Beifahrersitz abgestellte schwarze Sporttasche der Marke NIKE, in der sich u. a. zwei Geldbörsen mit diversen persönlichen Dokumenten (verschiedene Ausweise, Kreditkarte) und ca. 100 EUR Bargeld befanden. Gesamtschaden: ca. 800 EUR.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Pkw-Aufbrüche. | pizw

