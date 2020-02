Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Zweibrücken (ots)

Am 16.02.2020, gegen 00:37 Uhr, konnten 2 Männer im Alter von 35 Jahren, in der Wolfslochstraße einer Personenkontrolle unterzogen werden. Bei einem der Männer konnte durch die Beamten, bei einer Durchsuchung des mitgeführten Rucksacks, eine geringe Menge an Betäubungsmitteln sichergestellt werden. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. |pizw

