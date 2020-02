Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Nach Körperverletzung übergeben

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 15.02.2020, gegen 23:55 Uhr wurde die Polizei Pirmasens zu einer Schlägerei an eine Diskothek in der Pestalozzistraße, Pirmasens gerufen. Nach einer Rangelei unter mehreren Besuchern der Diskothek wurde ein 29-jähriger Mann aus Pirmasens durch einen 41-jährigen Sicherheitsmitarbeiter zu Boden gebracht und dort fixiert. Ein 28-jähriger Mann aus Pirmasens, bei dem es sich um den Bruder des am Boden fixierten Mannes handelte, trat dem Sicherheitsmitarbeiter gegen den Kopf, so dass sein Bruder hieraufhin von der Örtlichkeit flüchten konnte. Der geflüchtete 29-jährige Mann stürzte bei seiner Flucht und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Bei der Verbringung zur Polizeiinspektion Pirmasens musste sich der Mann im Streifen-wagen übergeben. Er lehnte eine ärztliche Versorgung ab und wurde an seinen Onkel, sowie seinen Bruder übergeben. | pips

