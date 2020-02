Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betrüger auf Autobahn unterwegs

Höheischweiler (ots)

Am Samstag, den 15.02.2020, gegen 17:13 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Pirmasens Kenntnis von einem silberner Mercedes, welcher auf der A 8, Zweibrücken in Richtung Pirmasens, kurz vor der Abfahrt zur B 10, Pirmasens gestanden hatte. Ein 47-jähriger Mann aus Saarbrücken wurde unter Vortäuschen einer Panne von dem Fahrer des Mercedes angehalten. Der Mann gab an, dass ihm das Benzin ausgegangen ist und er kein Bargeld zum Tanken hat. Daher bat er dem 47-jährigen Manna einen vermeintlichen Goldring für 50,00 Euro an. Nachdem der Mann das Bargeld erhalten hatte fuhr er in Richtung der B 10 weg. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell